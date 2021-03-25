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Госрасходы напомнили Титову "дырявое решето"

Экономика » Финансы » Деньги

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что главное — не в объёме государственных расходов, а в том, на что они тратятся. Иначе расходы напоминают "дырявое решето", которое считать единственной надеждой нельзя.

Госрасходы напомнили Титову "дырявое решето"

Об этом сообщает "РБК".

Бизнес-омбудсмен напомнил, что в прошлом году государство потратило рекордную сумму 42,12 трлн рублей или 39,5% ВВП. Только это единственный параметр, по которому стоит судить об успешности стратегии, считает он.

"Всегда надо смотреть, на что именно тратятся деньги".

По его словам, бюджетные траты представляют собой "замкнутый круг" и не позволяют развиваться. Основным источником доход является экспорт энергоносителей, а основным направлением расходов — поддержка населения. То есть, "при номинальном росте и отдельных расходах "на сторону" все эти средства "обращаются" внутри бюджетной системы и направлены на её поддержание".

При этом рост бюджетных расходов на стимулирование производства недостаточен. Россия всё ещё многое закупает за границей, в том числе то, что могла бы производить сама, но производить внутри остаётся невыгодным даже при закрытых границах.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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