Как сэкономить на оплате ЖКХ: совет юриста

В 2021 году услуга по содержанию дома подорожает в среднем в 1,5 раза из-за новых "антиковидных" санитарных правил. Адвокат и правозащитник Павел Дуксин объяснил, как избежать повышения расходов на услуги ЖКХ.

По его словам, нужно просто отказаться от этой услуги, сообщает URA. RU.

"Необходимо понимать, что если тарифы планируют повышать, то это должно происходить через общее собрание", — объяснил Дуксин.

Он подчеркнул, что нововведение не является обязательным, поэтому жильцы имеют право исключить его из перечня жилищно-коммунальных услуг. При получении квитанций россиянам следует внимательно проверять документы.

Если тариф не отменят добровольно, то можно оспорить его в суде. Только бдительность спасёт от переплат, уверен адвокат.

Новые санитарные правила вступили в России в силу с 1 марта 2021 года. Они предусматривают ежедневную уборку подъездов с применением моющих средств. Эксперты считают, что расходы на новые правила лягут на плечи жильцов — платежи за коммунальные услуги вырастут.