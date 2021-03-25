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Таксисты хотят "индивидуального" подхода

Экономика » Страхование

Представители таксомоторного рынка предложили рассчитывать для них тарифы ОСАГО индивидуально, исходя из количества совершённых аварий. Это позволит выйти из сложившейся ситуации уклонения от заключения договоров со стороны страховых компаний из-за высокой аварийности.

Таксисты хотят "индивидуального" подхода

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Международный евразийский форум "Такси" и Транспортную ассоциацию московской агломерации. По их мнению, это будет выгодно и страховщикам и таксомоторным паркам.

В настоящее время страховые компании рассчитывают тарифы для такси "как среднюю температуру по больнице", но у некоторых объединений нет аварий вообще.

Предложение будет рассмотрено 30 марта на экспертном совещании рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Для реализации инициативы нужно только распоряжение Центробанка. При этом в ЦБ предложение пока не поступало, но регулятор готов его изучить.

Российский союз автостраховщиков признаёт наличие проблемы уклонения от заключения договора и призывает таксистов жаловаться, если им отказывают в страховании ОСАГО. За весь 2020 год поступило всего 11 жалоб.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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