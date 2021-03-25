Представители таксомоторного рынка предложили рассчитывать для них тарифы ОСАГО индивидуально, исходя из количества совершённых аварий. Это позволит выйти из сложившейся ситуации уклонения от заключения договоров со стороны страховых компаний из-за высокой аварийности.
Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Международный евразийский форум "Такси" и Транспортную ассоциацию московской агломерации. По их мнению, это будет выгодно и страховщикам и таксомоторным паркам.
В настоящее время страховые компании рассчитывают тарифы для такси "как среднюю температуру по больнице", но у некоторых объединений нет аварий вообще.
Предложение будет рассмотрено 30 марта на экспертном совещании рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.
Для реализации инициативы нужно только распоряжение Центробанка. При этом в ЦБ предложение пока не поступало, но регулятор готов его изучить.
Российский союз автостраховщиков признаёт наличие проблемы уклонения от заключения договора и призывает таксистов жаловаться, если им отказывают в страховании ОСАГО. За весь 2020 год поступило всего 11 жалоб.
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