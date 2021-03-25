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Сбербанк возглавил рейтинг самых надёжных банков

Экономика » Финансы » Банки

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг надёжных российских банков, которые впервые с 2017 года возглавил Сбербанк. Следом за ним идут "дочки" иностранных банков и другие российские госбанки.

Сбербанк возглавил рейтинг самых надёжных банков

В последний раз Сбербанк возглавлял рейтинг надёжных банков России в 2017 году. В последующие два года он занимал четвёртое место.

На втором месте в текущем рейтинге оказался лидер прошлого года Райффайзенбанк, на третьем остался Росбанк.

ЮниКредит Банк, занимавший в прошлом году второе место, а ещё раньше — первое, рухнул на 12-ю строчку. Как поясняет Forbes, это связано с тем, что в мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка, а в декабре отозвал его по коммерческим причинам. По аналогичной причине из "десятки" вылетел Ситибанк. Занимавший годом ранее пятое место, он расположился на 14-м.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных рейтинговых агентств, размер активов и другие показатели.

В "десятку" надёжных банков вошли ИНГ Банк, "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк", ВТБ и Газпромбанк.

Самым надёжным частным банком в России стал Альфа-Банк, занявший 27 строчку рейтинга.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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