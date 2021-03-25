Похоронная отрасль стала самой доходной в 2020 году

В 2020 году российский сектор услуг, представленный преимущественно малым и средним бизнесом, пережил самое серьёзное за 30 лет падение. Но двум секторам удалось выйти в "плюс": ритуальным и курьерским услугам.

Причём "скорбному бизнесу" удалось опередить курьеров. Если прибыль ритуальщиков выросла на 3,8%, то прибыль курьеров — на 3,6%. Данные содержатся в "Мониторинге экономической ситуации" Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вполне вероятно, что прибыль предприятий ритуальных услуг была больше, так как они нередко скрывают свои доходы, а также не стесняются прибегать к мошенничеству и коррупции.

В целом объём платных услуг, предоставленных россиянам в 2020 году, снизился на 17,3% в сопоставимых ценах.

Сильнее всего пострадал туризм, прибыль которого упала на 52%, санаторно-курортные предприятия (на 40,2%), транспорт (на 38,1%) отели (на 35,1%) и фитнес-центры (на 33%). Прибыль снизилась и сфере бытовых услуг (на 14,6%), образовании (на 12,6%), медицины (на 9,5%) и юриспруденции (на 8,8%).

Успехи сектора ритуальных услуг можно объяснить ростом смертности в России. По данным Росстата, в 2020 году умерло более 2,1 млн человек против 1,8 млн годом ранее.