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Россияне решили оставить свои наличные "под матрацем"

Экономика » Финансы » Деньги

Объём наличных денег в России превысил 13 трлн рублей, увеличившись за прошлый год на 30%, или на 2,9 трлн рублей. При этом население и бизнес активно переходят на безналичные расчёты. Центробанк называет подобную ситуацию "парадоксом наличных".

Россияне решили оставить свои наличные "под матрацем"

Накопления наличности — обычная реакция на кризис, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов. По расчётам РАНХиГС, в Бразилии оборот наличных вырос на 35%, в Мексике — на 23%, в Турции — на 21%, в Канаде — на 16%, в США — на 15,2%, в зоне евро — на11,5%.

В России 30-процентный рост наличных объясняется оттоком вкладов из банков. За прошлый год россияне сняли с банковских депозитов 1,7 трлн рублей. Часть средств была направлена на фондовый рынок, часть — на льготную ипотеку.

В целом объём наличных денег, хранящихся "под матрацем", негативно отражается на экономике, но каких-то серьёзных последствий не несёт.

ЦБ называет рост наличных средств на фоне увеличения безналичных операций "парадоксом" и прогнозирует дальнейший рост. При любом сценарии в течение пяти лет объём наличных вырастет на 19,4%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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