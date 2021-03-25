На Суэцком - 10 баллов: "пробка" из танкеров поколебала цены на нефть

Неожиданный фактор смешал карты игрокам нефтяных рынков: из-за "пробки" в Суэцком канале вовремя прийти в порт назначения не смогли суда с 10 млн баррелей нефти.

Ситуация оказалась тривиальна: из-за сильных порывов ветра в Суэцком канале развернулся и застрял на мели контейнеровоз Ever Given (шёл под флагом Панамы). Уточняется, что в момент инцидента в районе была зафиксирована мощная песчаная буря.

При длине в 400 метров судно практически полностью закрыло канал, из-за чего по обе стороны от него начали скапливаться другие суда. К вечеру 24 марта их набралось примерно 150 штук.

10 млн баррелей нефти, которые так и не доплыли в нужный момент до покупателей, оказали значительное влияние на рынок. Итоговый рост цен составил примерно 5% к вечеру 24 марта:

контракты по Brent стали стоить на 5,4% больше (около 64,08 доллара);

контракты по WTI "подросли" на 5,3%, до 60,82 доллара.