Геополитические проблемы взаимоотношений США и России не делают российскую нефть менее ценной. По итогам прошлого года Штаты нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из РФ до максимума с 2011 года.
Такие данные показало управление энергетической информации американского Миэнерго. В сутки закупает около 538 тысяч баррелей, в годовом выражении эти поставки стали выше на 3,5%. В целом Россия оказалась вторым экспортером нефти в США, сместив с этого места Саудовскую Аравию.
Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов США в прошлом году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад она не превышала и 1%.
Ранее сообщалось, что в 2020 году добыча нефти в России сократилась на 8,6%, до 512,8 млн тонн, экспорт — на 12%. Но несмотря на это, страна осталась на втором месте в мире по уровню производства нефти.
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