В Госдуму РФ внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать долю отдельных займов в общем объёме кредитов, выданных за квартал. Ограничения смогут затронуть все виды розничных займов, за исключением ипотеки и автокредитов.
За нарушение установленных ограничений ЦБ сможет штрафовать банки и даже вводить ограничения на проведение отдельных операций.
Также законопроект обяжет банки и другие кредитные организации доводить до заёмщиков сведения об установленных ограничениях на своём сайте, в помещениях и местах обслуживания.
В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
ЦБ просил наделить его правом вводить количественные ограничения в сентябре 2019 года. Это позволит снизить темпы выдачи кредитов, которые приводят к закредитованности граждан.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.