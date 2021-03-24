Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам

В Госдуму РФ внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать долю отдельных займов в общем объёме кредитов, выданных за квартал. Ограничения смогут затронуть все виды розничных займов, за исключением ипотеки и автокредитов.

За нарушение установленных ограничений ЦБ сможет штрафовать банки и даже вводить ограничения на проведение отдельных операций.

Также законопроект обяжет банки и другие кредитные организации доводить до заёмщиков сведения об установленных ограничениях на своём сайте, в помещениях и местах обслуживания.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

ЦБ просил наделить его правом вводить количественные ограничения в сентябре 2019 года. Это позволит снизить темпы выдачи кредитов, которые приводят к закредитованности граждан.