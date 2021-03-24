"С бумагой в стране напряжёнка": цены на книги могут взлететь

Дефицит офсетной бумаги, который наблюдается с февраля 2021 года и с которым столкнулись издатели, может привести к росту цен на книги на 10-20%.

Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на крупнейших издателей.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в январе текущего года импорт бумаги и картонных изделий снизился на 14,5% в годовом выражении, до 101,7 тысячи тонн.

Как пояснил генеральный директор компании "Дубль В" Михаил Сенаторов, снижение импорта бумаги связано с сокращением производства и нарушением цепочек поставок на фоне пандемии коронавируса. Объёмов производства бумажной продукции российских компаний не хватает для удовлетворения спроса.

По словам консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, тонна офсетной бумаги с начала года подорожала в среднем на 7%. Это может привести к росту цен на книги на 10%.

Президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков и вовсе считает, что если ситуацию не стабилизировать, то придётся покупать бумагу у финских производителей по ещё более высоким ценам. Тогда стоимость книг может вырасти на все 20%.