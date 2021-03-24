ФАС негативно отнеслась к сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт"

Федеральная антимонопольная служба России считает, что сделка "Яндекс.Такси" и "Везёт" может негативно повлиять на уровень концентрации на рынке такси. Но в соответствии с действующим законом о защите конкуренции, эта сделка не требует согласования.

В феврале этого года стало известно, что "Яндекс" собирается купить активы агрегатора такси "Везёт". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила все документы по сделке, чтобы проверить их на соответствие антимонопольного законодательства.

По итогам анализа документов оказалось, что сделка не требует согласования с ФАС, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей.

ФАС напоминает, что в июне 2020 года отказала "Яндексу" в покупке агрегатора такси "Везёт", поскольку после сделки доля "Яндекс.Такси" и "Везёт" составила бы 70% в пределах страны, свыше 80% в 19 регионах и свыше 50% в 30 регионах. Кроме того, сумма сделки составила бы более 13 млрд рублей.

Согласно действующему закону о защите конкуренции, сделки на сумму свыше 7 млрд рублей требуют согласование ФАС.