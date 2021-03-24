Не захотят платить — "отключим газ"

Отключение газа потребителей с задолженностью по нему является эффективным способом повышения платёжной дисциплины, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Об этом он рассказал РИА "Новости".

По данным "Газпром межрегионгаза", долг потребителей природного газа за 2020 год составил почти 180 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в 2019 году. Основной прирост долга обеспечили граждане. Их задолженность увеличилась на 7% и превысила 80 млрд рублей.

По словам Тузова, отключение газа сразу приводит к тому, что потребитель находит деньги для погашения долга. Дело в том, что подключение стоит достаточно дорого — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Чтобы предотвратить дополнительные расходы, потребители стараются своевременно оплачивать услуги. Газ могут отключить, если не заплатить за услугу в течение двух месяцев.

Тузов отметил, что такие жёсткие требования к потребителям стали внедряться не так давно, но уже привели к улучшению платёжной дисциплины.