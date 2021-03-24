Сняв наличные по просьбе незнакомцев, можно стать "обнальщиком"

Случается так, что на ваш банковский счёт якобы по ошибке зачисляется некая сумма, после чего их отправитель связывается с вами и просит её вернуть наличными, сняв в банкомате. Чаще всего это — непосредственное участие в какой-либо схеме обналичивания.

Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалёв.

Ещё одним риском при снятии наличных в банкомате является компрометация данных банковской карты. Злоумышленники устанавливают на банкоматы "ридеры чужих карт", специальные устройства, считывающие номер карты, PIN-код и всё остальное, чтобы потом изготовить дубликат и снять деньги со счёта. Впрочем, в России с этой формой мошенничества достаточно хорошо борются, утверждает Ковалёв.

Также в районе банкоматов преступники устанавливают видеокамеры, которые могут зафиксировать и PIN-код, и другую информацию, позволяющую впоследствии "опустошить" банковскую карту.

Но в целом "никаких мегарисков" нет, уверен специалист. По его словам, никто не сможет подойти к вам и списать с вашей карты тысячу рублей с помощью устройства с технологией бесконтактной оплаты.