Случается так, что на ваш банковский счёт якобы по ошибке зачисляется некая сумма, после чего их отправитель связывается с вами и просит её вернуть наличными, сняв в банкомате. Чаще всего это — непосредственное участие в какой-либо схеме обналичивания.
Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалёв.
Ещё одним риском при снятии наличных в банкомате является компрометация данных банковской карты. Злоумышленники устанавливают на банкоматы "ридеры чужих карт", специальные устройства, считывающие номер карты, PIN-код и всё остальное, чтобы потом изготовить дубликат и снять деньги со счёта. Впрочем, в России с этой формой мошенничества достаточно хорошо борются, утверждает Ковалёв.
Также в районе банкоматов преступники устанавливают видеокамеры, которые могут зафиксировать и PIN-код, и другую информацию, позволяющую впоследствии "опустошить" банковскую карту.
Но в целом "никаких мегарисков" нет, уверен специалист. По его словам, никто не сможет подойти к вам и списать с вашей карты тысячу рублей с помощью устройства с технологией бесконтактной оплаты.
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