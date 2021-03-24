Россиянам разрешили судиться из-за высоких цен

Пленум Верховного суда РФ разрешил гражданам обращаться в суд, если им кажется, что цены стали слишком высокими из-за тайного сговора бизнесменов.

Постановление пленума опубликовано в "Российской газете".

За соблюдением честной конкуренции следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но борцом с картелями и монополиями может стать каждый. Если гражданин заметил, что сразу несколько торговых предприятий повысили цены на один и тот же товар, то он может обратиться не только в ФАС, но и подать иск в суд, чтобы разобраться, почему цены начали "кусаться".

При этом иск в суд нужно подавать после того, как подана жалоба в ФАС. Иначе суд может оставить его без рассмотрения.

Также в постановлении говорится, что торговые предприятия могут повышать цены на товар, если подорожало сырьё, из которого он производится. Но если продавец включил в стоимость расходы, не связанные с производством и реализацией продукции, это уже является нарушением.

По мнению юристов, постановление пленума поможет усовершенствовать практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям.