Россияне теряют интерес к валюте

В январе 2021 года чистый спрос населения на иностранную валюту сократился более чем в два раза и составил всего $735 млн. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Чистый спрос на доллары снизился на 74%, до $485 млн, на евро — на 49%, до $219 млн.

Чистый спрос на валюту рассчитывается как разница между совокупным спросом и совокупным предложением.

Так вот, совокупный спрос россиян на валюту в январе текущего года снизился на 55%, до $2,4 млрд. Причём это ниже, чем в январе 2019 и 2020 годов на 37% и 31% соответственно.

Спрос на доллары упал на 57%, до $1,7 млрд, на евро — на 48%, до $0,7 млрд.

Сократилось и совокупное предложение валюты — на 44%, до $1,7 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в январе 2019 и 2020 годов, на 38 и 22% соответственно.

Предложение доллара снизилось на 43%, до $1,2 млрд, предложение евро — на 48%, до $0,4 млрд.

В целом россияне продали банкам иностранную валюту на $600 млн, что на 30% меньше, чем в декабре 2020 года. Количество сделок уменьшилось на четверть, до 800 тысяч.