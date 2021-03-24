Денег не надо? Тверь не может найти мультимиллионера

В декабре 2020 года житель Твери выиграл в лотерею почти 335 млн рублей и до сих пор за ними не пришёл. О счастливчике известно только то, что он приобрёл билет "Спортлото 4 из 20" в отделении "Почты России" на улице Фрунзе, дом 20.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространителя государственных лотерей "Столото".

Купивший лотерейный билет выиграл в 2 684 тираже 334 млн 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, но за выигрышем никто не пришёл.

Между тем, выигрыш стал рекордным не только для Тверской области, но и вошёл в топ-3 крупнейших побед 2020 года, согласно статистике "Столото".

Тем временем, для получения выигрыша нужно обратиться за ним в течение 195 дней с даты публикации результатов. Срок получения выигрыша можно продлить до трёх лет, но при предоставлении дополнительных документов. Через три года выигрыш будет зачислен в государственный бюджет.

По словам директора по продажам компании Романа Роменского, ситуация, когда победитель не обращается за выигрышем сразу, не уникальна. Но уже прошло три месяца, и "Столото" надеется, что счастливчик всё-таки объявится и получит свой выигрыш.