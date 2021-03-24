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Денег не надо? Тверь не может найти мультимиллионера

Экономика » Финансы » Деньги

В декабре 2020 года житель Твери выиграл в лотерею почти 335 млн рублей и до сих пор за ними не пришёл. О счастливчике известно только то, что он приобрёл билет "Спортлото 4 из 20" в отделении "Почты России" на улице Фрунзе, дом 20.

Денег не надо? Тверь не может найти мультимиллионера

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространителя государственных лотерей "Столото".

Купивший лотерейный билет выиграл в 2 684 тираже 334 млн 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, но за выигрышем никто не пришёл.

Между тем, выигрыш стал рекордным не только для Тверской области, но и вошёл в топ-3 крупнейших побед 2020 года, согласно статистике "Столото".

Тем временем, для получения выигрыша нужно обратиться за ним в течение 195 дней с даты публикации результатов. Срок получения выигрыша можно продлить до трёх лет, но при предоставлении дополнительных документов. Через три года выигрыш будет зачислен в государственный бюджет.

По словам директора по продажам компании Романа Роменского, ситуация, когда победитель не обращается за выигрышем сразу, не уникальна. Но уже прошло три месяца, и "Столото" надеется, что счастливчик всё-таки объявится и получит свой выигрыш.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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