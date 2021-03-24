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Мэр Красноярска предложил менять дизайн купюр каждые 20 лет

Экономика » Финансы » Деньги

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин предложил менять дизайн банкнот каждые 20 лет и не унывать от того, что на 10-рублёвой купюре появится Новосибирск. По его мнению, город навсегда останется в мировой нумизматике.

Мэр Красноярска предложил менять дизайн купюр каждые 20 лет

Об этом сообщает Телеканал "360".

В настоящее время на банкноте достоинством 10 рублей изображены часовня, Коммунальный мост и гидроэлектростанция Красноярска.

Как сообщил накануне заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев, на купюрах появятся новые города: Красноярск заменит Новосибирск, Архангельск — Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург.

Остальные города останутся на своём месте, но на оборотной стороне появятся достопримечательности соответствующих федеральных округов.

По словам члена Центра изучения памятников бумажноденежного обращения Романа Леонова, в соответствии с международными стандартами купюры нужно менять раз в восемь-десять лет. Главной причиной регулярной смены дизайна является обеспечение безопасности. Со временем фальшивомонетчики всё лучше и лучше подделывают купюры, а смена дизайна перечёркивает весь их "труд".

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Автор: Анастасия Гостищева
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