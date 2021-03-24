Рубль ослаб из-за "конъюнктурных факторов"

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что текущее ослабление рубля обусловлено "конъюнктурными факторами". Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его словам, это может быть движение спекулятивного капитала, купля-продажа каких-нибудь ценных бумаг в большом объёме, возврат крупного долга или, наоборот, заём.

При этом курс одной валюты по отношению к другой формируется состоянием экономики в этих странах. "Мы видим, что радикальных изменений ни в российской экономике, ни в американской экономике, ни в совокупности европейских экономик не происходит", — отметил Беляев. Поэтому "эти колебания в одну и в другую сторону складываются под влиянием каких-то конъюнктурных факторов", — уверен он.

Обычно эти колебания осуществляются в пределах одного-полутора рублей, реже — два и три рубля. И чем дальше отклонение под воздействием конъюнктурных факторов, тем сильнее тяготение к возврату к якорным центральным курсам. По оценке экономиста, подобные колебания ограничены "двумя-тремя днями".

Напомним, на открытии Московской биржи курс евро впервые с 25 февраля текущего года повысился до 91 рубля.