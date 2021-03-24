Единственный способ исправить кредитную историю — бесплатный

"Исправить кредитную историю можно только одним способом — качественно обслуживать все свои последующие кредиты". Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

По его словам, проблема заключается только в том, что взять кредит с испорченной кредитной историей сложно и получается "казалось бы — замкнутый круг". Тем не менее, есть "некоторые хитрости, вполне законные".

Например, если имеется кредитная карта, то нужно активно использовать её и как можно быстрее погашать задолженность. Можно оформить заём в надёжной и официальной работающей микрофинансовой организации, которая есть в реестре Центробанка (находится на сайте ЦБ), и тоже своевременно его погашать. Можно попробовать взять небольшой потребительский кредит в небольшом банке.

В результате "ваше качественное обслуживание" кредитов повысит ваш персональный рейтинг, и вы сможете попасть в список "качественных" заёмщиков.

Коренев уверен, что никаких других способов улучшить кредитную историю не существует, тем более платного характера. Купив подобную услугу, "вы просто потеряете деньги".