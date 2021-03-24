Аварии стали дешевле

Стоимость запчастей в новых справочниках Российского союза автостраховщиков оказалась на 16% выше, чем в 2019 году, но ниже, чем в 2020 году. Это значит автовладельцы после аварий будут получать более низкие страховые выплаты, чем в прошлом году.

Новые справочники будут применяться к расчёту ремонта машин, попавших в ДТП с 15 марта текущего года. Если авария произошла до этой даты, то расчёты произведут по старым справочникам, которые были обновлены 20 сентября 2020 года. Тогда рост стоимости запчастей был рекордным — 23%.

Как заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, несмотря на такой рост стоимости автозапчастей страховым компаниям удалось удержать цены на полис ОСАГО на уровне относительно стабильного 2019 года.

Значительный рост стоимости запчастей в прошлом году обусловлен ослаблением рубля и прекращением поставок из-за карантинных ограничений.

В настоящее время рынок запчастей постепенно восстанавливается. Не исключено, что в следующих справочниках цены на них будут ещё ниже.

Следующее обновление справочников произойдёт в июне 2021 года.