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Банки заработали более 500 млрд рублей на ценных бумагах и валюте

Экономика » Финансы » Банки

В 2020 году российские банки заработали более 500 млрд рублей на операциях с ценными бумагами и иностранной валютой. В этом же году их доходы от ценных бумаг и валюты могут снизиться до 100 млрд рублей.

Банки заработали более 500 млрд рублей на ценных бумагах и валюте

Об этом говорится в исследовании российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Так, в прошлом году операции с ценными бумагами принесли банкам рекордную прибыль в 170 млрд рублей, в основном за счёт ралли фондового рынка и увеличения вложений в облигации федерального займа (ОФЗ). Индекс Московской биржи вырос с 2 113 пунктов в марте 2020 года до 3 289 пунктов в конце года. При этом Министерство финансов в 2020 году разместило ОФЗ на общую сумму 5,2 трлн рублей. Большую часть из них выкупили именно госбанки.

Ещё 270 млрд рублей банки заработали на переоценке валютных активов и обязательств из-за снижения курса рубля к доллару на 19%.

В этом году факторы, которые обеспечили банкам рекордный доход (10% от чистой прибыли), могут ослабеть. В частности, рейтинговое агентство прогнозирует стабилизацию курса рубля на уровне 73-75 рублей за $1, менее активного роста вложений в ценные бумаги на фоне сокращения государственных заимствований и коррекцию на рынках, в том числе связанную с санкциями.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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