В 2020 году государственный долг регионов вырос на 18%, до 2,5 трлн рублей. Это произошло впервые с 2016 года и может "сыграть злую шутку", так как большая часть прироста обеспечена краткосрочными бюджетными кредитами.
Об этом говорится в исследовании "Аналитического кредитного рейтингового агентства" (АКРА).
В целом государственный долг регионов в прошлом году вырос на 383 млрд рублей. Из них 220 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, которые предстоит вернуть в июле 2021 года.
АКРА считает, что увеличение "доли краткосрочного долга в период, когда субъекты вынуждены увеличивать долговую нагрузку, — довольно опасное явление, способное отразиться на их кредитоспособности".
В ноябре 2020 года Госдума приняла поправки, позволяющие регионам рефинансировать под 0,1% годовых кредиты, выданные Федеральным казначейством, на срок до середины 2021 года. За счёт этого регионам не пришлось занимать у банков. Субъекты выиграли от низкой процентной ставки, но по-прежнему нуждаются в рефинансировании, указывает агентство.
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