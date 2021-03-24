"Чёрным" коллекторам грозит до 12 лет тюрьмы

В Госдуму РФ внесён законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, не включённых в реестр Федеральной службы судебных приставов. Максимальное наказание для "чёрных" коллекторов — 12 лет тюрьмы.

Правительство поддержало законопроект, но только при условии его доработки, сообщает "Российская газета".

Согласно документу, за выбивание долгов грозит штраф в 500 тысяч рублей или пять лет тюрьмы. Максимальное наказание грозит, если преступление совершено группой лиц.

Законопроект запрещает применять насилие и уничтожать имущество, включая угрозы, а также распространять заведомо ложные сведения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатам часто поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают должникам, а также их близким. При этом в отдельных случаях привлечь коллекторов за нарушение соответствующего закона невозможно, так как они не включены в реестр Федеральной службы судебных приставов.

Законопроект выделяет отдельный состав преступления — незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, пояснил Володин.