Курс евро впервые с 25 февраля превысил 91 рубль

На открытии Московской биржи курс евро впервые с 25 февраля текущего года поднялся выше 91 рубля. Курс доллара также продемонстрировал рост.

Курс евро расчётами "завтра" на 07:50 мск вырос до 91,07 рубля за 1 евро, курс доллара — до 76,92 за $1. Рубль подешевел по отношению к ним на 61 и 51 копейки соответственно, следует из данных биржи. К 09:10 мск валюты частично растеряли рост: курс евро составил 90,9 рубля за 1 евро, курс доллара — 76,75 рубля за $1.

Биржевой курс евро начал расти ещё днём ранее. Евро впервые с 1 марта превысил 90 рублей. К 13:50 мск евро стоил 90,01 рубля, что на 59 копеек выше, доллар — 75,66 рубля, что выше 72 копейки.

Рост курсов основных резервных валют связан со снижением мировых цен на нефть на фоне третьей волны распространения коронавируса, которая заставила некоторые европейские страны снова вводить локдаун.

При этом сегодня цены на нефть Brent вернулись к росту. Так, к 9:27 мск стоимость майских фьючерсов Brent на Лондонской бирже подросла на 0,86%, до $61,31.