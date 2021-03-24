Топливный переполох: Мишустину написали об опасном росте цен на горючее

Рост цен на топливо, "порадовавший" россиян уже в начале 2021 года, может оказаться лишь "первой ласточкой". По данным, которые приводят "Известия" со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС), эксперты уже предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной "топливной ракете".

По данным НТС, в стране к концу 2021 года можно ожидать рост цен на бензин в рознице в пределах 13-14%. Эти показатели превысят официально прогнозируемую инфляцию примерно в 2,5% раза и скажутся на всём спектре товаров и услуг, а точнее, на их ценах.

На рынок розницы "давит" опт: буквально за несколько месяцев (с 1 декабря по 17 марта) наиболее популярные Аи-92 и Аи-95 в опте стали стоить на 18% дороже. При этом указанный период обычно характеризуется падением цен, что позволяет рознице делать "запасы".

Розница уже начала "прогибаться под изменчивый мир": всего за несколько дней (с 15 по 19 марта) ценники на Аи-92 в среднем прибавили 14 копеек, ценники на Аи-95 — 11 копеек. С начала года рост уже превысил рубль: 1,21 и 1,09 соответственно.

Причина "топливного переполоха" всё та же: горючее выгоднее везти за рубеж, чем продавать в РФ.

"…прежде всего это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива", — указано в письме для Мишустина.

По мнению НТС, нужно снижать акцизы и убирать "знаменитый" демпферный механизм, который лишь мешает развивать продажи внутри страны.