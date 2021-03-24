Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мэр Красноярска объяснил, как стоит менять города на купюрах
"Мхатовская пауза": встречаем День Театра ночью!
Минсельхоз прокомментировал новости о дефиците сахара
В Европе стартует отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу
Алексей Воробьёв сыграл молодого Путина в американском фильме
Землетрясение произошло на северо-западе Китая
Мишустин получит медаль за заслуги перед Афинами
Ксения Собчак объяснила, зачем сняла фильм о "скопинском маньяке"
Глава МИД Польши раскритиковал "пассивную позицию" ЕС по Белоруссии

Топливный переполох: Мишустину написали об опасном росте цен на горючее

Экономика

Рост цен на топливо, "порадовавший" россиян уже в начале 2021 года, может оказаться лишь "первой ласточкой". По данным, которые приводят "Известия" со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС), эксперты уже предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной "топливной ракете".

Топливный переполох: Мишустину написали об опасном росте цен на горючее

По данным НТС, в стране к концу 2021 года можно ожидать рост цен на бензин в рознице в пределах 13-14%. Эти показатели превысят официально прогнозируемую инфляцию примерно в 2,5% раза и скажутся на всём спектре товаров и услуг, а точнее, на их ценах.

На рынок розницы "давит" опт: буквально за несколько месяцев (с 1 декабря по 17 марта) наиболее популярные Аи-92 и Аи-95 в опте стали стоить на 18% дороже. При этом указанный период обычно характеризуется падением цен, что позволяет рознице делать "запасы".

Розница уже начала "прогибаться под изменчивый мир": всего за несколько дней (с 15 по 19 марта) ценники на Аи-92 в среднем прибавили 14 копеек, ценники на Аи-95 — 11 копеек. С начала года рост уже превысил рубль: 1,21 и 1,09 соответственно.

Причина "топливного переполоха" всё та же: горючее выгоднее везти за рубеж, чем продавать в РФ.

"…прежде всего это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива", — указано в письме для Мишустина.

По мнению НТС, нужно снижать акцизы и убирать "знаменитый" демпферный механизм, который лишь мешает развивать продажи внутри страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Ксения Собчак объяснила, зачем сняла фильм о "скопинском маньяке"
Глава МИД Польши раскритиковал "пассивную позицию" ЕС по Белоруссии
Ожидается, что на Украине к 2050 году будет дефицит питьевой воды
Китай станет "большим братом" России?
Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет
Не стало актёра Джорджа Сигала
Пушков предрёк Украине демографический кризис хуже, чем в Прибалтике
В Госдуме требуют запретить Маниже петь под российским флагом
Принц Гарри станет директором по влиянию в коуч-компании
Боня об Аршавине и его жене: "По закону он прав"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом.

Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Новости Украины
"Правый сектор" признан нацистской организацией на Украине
Любовь Степушова Во Франции критикуют обещание Бретона о коллективном иммунитете в Европе Любовь Степушова Игорь Буккер "Пещера ужаса" донесла послания пророков Игорь Буккер Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Политика. Новости и аналитика
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников