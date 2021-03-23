ЦБ решил взимать плату с банков за возврат банкнот

Центробанк РФ задумался над возможностью взимать с кредитных организаций плату за возврат годных банкнот в конце года. Это позволит сократить нерациональный оборот наличных и снизить расходы на его обеспечение.

Как говорится в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения", в целях снижения нерационального оборота годных банкнот в 2021–2025 годах регулятор рассмотрит вопрос о целесообразности взимания платы при их возврате. Вопрос о введении платы за сдачу ветхих банкнот не будет рассматриваться.

В настоящее время банки, у которых к концу года образуются излишки годных банкнот, вместо того, чтобы передавать их тем кредитным организациям, которые в них нуждаются, предпочитают сдавать их в ЦБ.

Введение платы за возврат годных банкнот регулятору будет стимулировать банки на более активную самостоятельную обработку, предполагает регулятор. В итоге нерациональный оборот наличных сократится, а затраты на его обеспечение — снизятся.

Ранее ЦБ представил дизайн новой 100-рублёвой банкноты.