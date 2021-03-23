Норвегия отказалась продавать завод российской компании

Правительство Норвегии приняло решение остановить продажу завода Bergen Engines российской компании. Это связано с интересами национальной безопасности, заявила норвежский министр юстиции Моника Мэланн.

В начале февраля текущего года Трансмашхолдинг сообщал, что покупает норвежский завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines у британской компании Rolls-Royce Group. Но уже в марте Министерство юстиции Норвегии допустило, что власти могут приостановить эту сделку.

Как заявила Мэланн, слова которой цитирует E24, нужно предотвратить продажу Bergen Engines компании, контролируемой страной, "с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности".

В компанию Bergen Engines входят металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, расположенные в Норвегии. Также у неё есть сеть сервисных центров в семи странах мира.

АО "Трансмашхолдинг" один из двух крупнейших российских производителей подвижного состава для рельсового транспорта.