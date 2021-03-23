Советники Байдена разрабатывают новый план поддержки экономики

Советники президента США Джо Байдена работают над новым планом поддержки экономики объёмом примерно $3 трлн. Он предусматривает расходы на сферу науки, образования и борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что план, разрабатываемый уже несколько месяцев, будет представлен Байдену уже на этой неделе. Причём советники порекомендуют ему разделить проект на две части, а не согласовывать всё мероприятия с Конгрессом одновременно.

План поддержки экономики предусматривает проекты по развитию инфраструктуры. При этом в качестве источника финансирования указаны доходы, полученные от повышения налогов для корпораций и состоятельных американцев.

Многие детали нового плана ещё окончательно не согласованы.

Как заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президент и его помощники "рассматривают целый ряд потенциальных мер", направленных на поддержку населения и изменение системы налогообложения. По её мнению, "какие-либо спекуляции относительно будущих предложений в экономической сфере являются преждевременными".