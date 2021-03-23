На фитнес скоро можно будет получить налоговый вычет

Госдума РФ одобрила законопроект о налоговом вычете на спорт во втором чтении. Расходы на физкультурно-оздоровительные услуги признаются социально значимыми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправки, которые распространяют возможность получения налогового вычета не только за расходы на фитнес для взрослых, но и для детей.

Список организаций и индивидуальных предпринимателей из фитнес-индустрии подготовит Министерство спорта на основе данных из регионов. При этом правительству ещё предстоит определить порядок ведения списка и критерии включения в него компаний.

Для получения налогового вычета гражданам придётся предоставлять копию договора на оказание услуг и кассовый чек об их оплате. Максимальная сумма возврата составляет 15,6 тысячи рублей в год с учётом других социально значимых расходов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Ранее Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила распространить новый налоговый вычет на 2021 год.