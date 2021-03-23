Неплательщиков заставили раскошелиться почти на 1 трлн рублей

В 2020 году Федеральная налоговая служба принудительно взыскала с неплательщиков 930 млрд рублей и пополнила ими бюджет. Впрочем, это не спасло от роста задолженности по налогам и сборам на 1,5%, до 1,8 трлн рублей.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Министерства финансов об исполнении плана на 2020 год.

Оценки принудительной работы Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2019 год в докладе Минфина не приводятся. Счётная палата ранее сообщала, что в 2019 году налоговая взыскала с неплательщиков 985 млрд рублей.

Снижение уровня взыскания и рост задолженности может быть связан с действием моратория на принудительное взыскание и возбуждение дел о банкротстве.

При коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам практически не изменился с предыдущим годом и составил 6,5%. Поэтому эксперты считают работу налоговых органов достаточно эффективной, учитывая кризис и эпидемиологическую ситуацию. В то же время они обращают внимание на то, что сумма оставшейся задолженности в два раза превышает сумму взысканных долгов, и это не может радовать.