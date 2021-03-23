Учёные предложили повысить ставку НДФЛ для богатых россиян

Учёные Российской академии наук предлагают провести налоговую реформу, повысив ставку НДФЛ для богатых граждан до 20%, 25% или 31%. Это должно ускорить темпы роста экономики, считают они.

При повышении ставки с 15% до 20% прирост ВВП составит почти 1,3%, сообщает «Независимая газета» со ссылкой на расчёты учёных. Если ставка повысится до 25%, то прирост экономики будет на уровне 2,2%, если до 31% - на уровне 3,3%.

Базовая ставка НДФЛ сейчас составляет 13%, но с 1 января 2021 года с доходов выше 5 млн рублей в год взимается уже 15%.

В то же время учёные полагают, что вместе с повышением ставки НДФЛ нужно разработать широкую систему налоговых вычетов с целью стимулирования спроса.

В начале марта Либерально-демократическая партия России внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Согласно проекту, от НДФЛ освобождаются доходы до 204 тысяч рублей в год, текущая базовая ставка распространяется только на доходы от 204 тысяч до 5 млн рублей. Доходы на сумму 5-10 млн рублей облагаются налогом по ставке 15%, на сумму 10-100 млн рублей - 25%, на сумму свыше 100 млн рублей - 35%.