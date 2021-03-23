Почему нефть дешевеет, а бензин — нет

Розничные цены на топливо на АЗС в России не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка топлива нацелен на создание предсказуемых цен для потребителя, пояснил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Мировые цены на нефть могут быстро и существенно как расти, так и снижаться, что "создаёт проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов", сказал Сорокин. При этом, на протяжении всей истории, розничные цены на АЗС растут более активно, чем снижаются, отметил он.

"Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС", — сказал Сорокин в интервью газете РБК.