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Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ

Экономика

Неожиданные проблемы случились у РЖД: компания рапортует о том, что Китай перестал в должном объёме закупать российские лес и уголь. По данным СМИ, Пекин жёстко ограничил приём грузов в районе линий "Забайкальск — Маньчжурия" и "Наушки — Сухэ-Батор".

Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ

Данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Как оказалось, ограничения затронули каждый третий российский состав, направленный в Китай.

"Фактические объёмы передачи отличаются в меньшую сторону не только от параметров, заявленных РЖД на основе заявок грузоотправителей, но и от объёмов, согласованных китайской стороной.

Приём поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Из-за указанной проблемы со стороны России уже накопилось достаточно много ожидающих своей судьбы вагонов с грузом, что мешает теперь уже и российским клиентам. На текущий момент известно о 70 поездах, стоящих "на приколе" в ожидании решения Китая. 10 из них загружены лесом, ещё 10 — углём.

Причина такой "разборчивости" Китая, уточнили в РЖД, заключается в возрастающих требованиях к грузам. Контрольные органы республики работают настолько жёстко, что на ситуацию планируется направить внимание переговорщиков от РЖД, которые и попробуют решить ситуацию.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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