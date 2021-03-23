Чтобы сохранить деньги олигархов в России, нужно поменять налоговую систему страны и сделать офшоры невыгодными. Так считает глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, для российских олигархов ставка в 13% — "зверски большой налог", поэтому они переводят деньги в офшоры, где налоговые ставки меньше, сообщает URA.RU.
"Чтобы изменить ситуацию, нужно поставить в качестве обязательного условия работу в России и наличие российской юрисдикции", — предложил Колташов. Также он считает необходимым изменить налоговую политику таким образом, чтобы офшорные юрисдикции оказались невыгодными. "Российское налогообложение должно быть безжалостным к офшорам", — уверен экономист.
Колташов также убеждён в необходимости продолжения политики протекционизма, а для поддержки экономики сделать так, чтобы вложения в российское производство стали бы гораздо выгоднее, чем сейчас.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил олигархов в том, что они тратят деньги на роскошь вместо того, чтобы улучшать условия жизни в России, и это унижает россиян.
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