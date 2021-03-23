Как выплачивать кредиты после развода?

Верховный суд России разъяснил, как выплачивать кредиты в случае развода супругов. Соответствующее решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по спору жителей Краснодарского края.

Суд при разводе может признать долги любого из супругов общими, если они появились во время брака, сообщает "Российская газета". Именно такое решение принял суд, когда разводил наших героев. Но бывшая супруга, в отличие от экс-мужа, не стала погашать свой долг. А банк требовал деньги от мужчины, который выступал заёмщиком. После настойчивых напоминаний банка тот обратился в суд с требованием взыскать задолженность с экс-супруги.

Судебные инстанции принимали противоположные решения, пока дело не дошло до Верховного суда. Он постановил взыскать с бывшей жены долг по кредиту, ссылаясь на статью 39 Семейного кодекса, где говорится, что заёмщик имеет право требовать с бывшего супруга компенсации половины потраченных средств.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, юристы советуют заключать брачный договор и прописать в нём обязательства по погашению кредита, оформленного в период брака на любого из супругов.