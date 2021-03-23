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Продуктовые карточки против бедности: предложение РАН

Экономика » Финансы » Деньги

Для борьбы с бедностью специалисты Российской академии наук предлагают выдавать гражданам продуктовые карточки. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института социально-экономических проблем РАН Вячеслав Бобков.

Продуктовые карточки против бедности: предложение РАН

Совместно с коллегами он занимается разработкой программы безусловного базового дохода, которая решила бы многие проблемы. Только нужно, чтобы деньги направлялись на установленные цели, например на покупку продуктов и товаров первой необходимости, на "удовлетворение минимальных требований".

Продуктовые карточки отвечают таким запросам, но для реализации этой идеи придётся вернуться к системе минимальной потребительской корзины. Тогда можно будет составить конкретный перечень товаров, на который будут распространяться карточки. Таким способом можно победить бедность, уверен Бобков.

По мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, шансы на введение продуктовых карточек есть. Отклонение соответствующего законопроекта она объяснила его недоработанностью. "Недостаточно просто закона. Необходимо разработать ряд мероприятий, подзаконных нормативных актов, рассмотреть прозрачность, антикоррупционность этой задачи", — пояснила депутат.

Отметим, что идея продуктовых карточек "витает" и в правительстве. Минпромторг разработал программу "Потребительский сертификат". В настоящее время она отправлена в Минфин на согласование.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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