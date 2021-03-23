Как сохранить деньги на банковской карте?

С развитием онлайн-торговли количество мошеннических схем будет только расти, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Чтобы защитить себя от мошенников нужно просто выполнять несколько правил.

Во-первых, не стоит использовать для покупок в интернете банковскую карту, на которую приходит зарплата, сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на Деева. Во-вторых, пользуясь дополнительной картой, нужно зачислять на неё ровно столько денег, сколько потребуется для выбранной покупки. Также Деев советует никогда не переходить в интернет-магазины по ссылкам из-за высокого риска попасть на поддельные сайты. Он рекомендует заходить в интернет-магазин, вбивая адрес в адресной строке. Кроме того, эксперт напомнил о главном правиле: никому и никогда не сообщать CVV-код карты (трёхзначный код на оборотной стороне) и коды, приходящие для подтверждения операций.

Как рассказал Деев, в прошлом году количество краж с банковских карт россиян выросло на 70%, а общая сумма похищенных денег почти достигла 10 млрд рублей. Уже в январе 2021 года количество мошеннических действий с банковскими картами увеличилось на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Рост преступлений с мобильными телефонами составил 39%, компьютерами — 29,3%, через интернет — более 50%, через программные средства — 13%.