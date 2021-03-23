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Как сохранить деньги на банковской карте?

Экономика » Финансы » Деньги

С развитием онлайн-торговли количество мошеннических схем будет только расти, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Чтобы защитить себя от мошенников нужно просто выполнять несколько правил.

Как сохранить деньги на банковской карте?

Во-первых, не стоит использовать для покупок в интернете банковскую карту, на которую приходит зарплата, сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на Деева. Во-вторых, пользуясь дополнительной картой, нужно зачислять на неё ровно столько денег, сколько потребуется для выбранной покупки. Также Деев советует никогда не переходить в интернет-магазины по ссылкам из-за высокого риска попасть на поддельные сайты. Он рекомендует заходить в интернет-магазин, вбивая адрес в адресной строке. Кроме того, эксперт напомнил о главном правиле: никому и никогда не сообщать CVV-код карты (трёхзначный код на оборотной стороне) и коды, приходящие для подтверждения операций.

Как рассказал Деев, в прошлом году количество краж с банковских карт россиян выросло на 70%, а общая сумма похищенных денег почти достигла 10 млрд рублей. Уже в январе 2021 года количество мошеннических действий с банковскими картами увеличилось на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Рост преступлений с мобильными телефонами составил 39%, компьютерами — 29,3%, через интернет — более 50%, через программные средства — 13%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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