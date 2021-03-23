Миллер: переход "Газпрома" на российское ПО обойдётся в 180 млрд рублей

Глава Газпрома Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов рублей". Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность изданию подтвердил источник в корпорации.

В письме Миллер попросил исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на отечественные программы и оборудование: это, согласно документу, нужно сделать до 1 января 2024 года и к началу 2025 года, соответственно.