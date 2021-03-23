Каждый пятый американец не в состоянии платить за квартиру

Почти каждый пятый гражданин США, снимающий жильё, из-за последствий пандемического кризиса не может вовремя вносить арендную плату, а 10% ипотечных заёмщиков не платят по кредитам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Джанет Йеллен.

Более того, 22 млн американцев, по её словам, заявляют о недостатке продуктов питания, а каждый десятый взрослый американец "испытывает голод".

Принятый ранее пакет поддержки граждан и бизнеса объёмом $1,9 трлн предусматривает выделение $30 млрд на помощь арендаторам и домовладельцам, которым угрожает потеря жилья, добавила Йеллен. В целом она выразила уверенность в том, что благодаря этому американцы смогут пережить пандемию, "сохранив нетронутыми основы своей жизни".

Президент Джо Байден подписал закон о новом пакете поддержки экономики 11 марта. Непосредственно на борьбу с пандемией коронавируса выделяется $400 млрд, на стимулирование экономики — $1 трлн. Ещё в конце января текущего года он заявлял, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, углубляется, поэтому необходимо принять решительные меры.