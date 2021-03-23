Аналитик рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг

Схема борьбы с навязыванием дополнительных услуг в банках очень простая: нужно внимательно читать договор и повышать свою финансовую грамотность. Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал финансовый аналитик Денис Давыдов.

В первую очередь, нужно спрашивать у сотрудников банка о финальной стоимости продукта и они обязаны её раскрыть. Если они утверждают, что отказаться, допустим от страховки невозможно, "так упакован кредитный или другой продукт", или в случае отказа процентная ставка будет увеличена на 2 процентных пункта, то у вас два пути — для активных и "самых обиженных". Активным рекомендуется изучить предложения в других банках, "самым обиженным" — пожаловаться в Роспотребнадзор, если считают, что их права ущемлены.

При этом аналитик считает, что навязывание дополнительных услуг в принципе вполне законно. Давыдов сравнил оформление кредита с покупкой коробки яблок. "Первый ряд выложен красиво и натерто, а второй — с гнильцой. Вы купили коробку, вы на кого будете обижаться, что не посмотрели вовнутрь?", — задаётся он вопросом.

"Тут надо понимать, что ты покупаешь", будь то коробка яблок или кредит. Это единственный совет, который можно дать в такой ситуации. Если гражданин не понимает, то не надо стесняться "спрашивать, получать консультации" и "проводить сравнительный анализ". В последнем могут помочь всевозможные интернет-площадки.