Минэнерго выступило против отмены демпфера

Минэнерго РФ считает, что нельзя обсуждать отмену демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, так как это лишит рынок защитного механизма, прокомментировал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин предложения Независимого топливного союза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива.

В частности, бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС.

"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", — прокомментировал Сорокин.