С 1 апреля 2021 года в госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" изменятся условия оплаты труда с учётом "дисконта" по сопоставимым должностям в госбанках. Это приведёт к сокращению зарплаты сотрудников на 20% и ограничению выплат правлению.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, получившие эту информацию от сотрудников ВЭБ. РФ. Они утверждают, что оптимизация коснётся и руководителей, которые больше не смогут получать более 50 млн рублей в год.
Согласно отчётности ВЭБ. РФ, на 31 декабря 2020 года там работало 1 370 человек, выплаты за год составили 12,8 млрд рублей. За вычетом выплат правлению, средняя зарплата была на уровне 707,7 тысячи рублей. Выплаты правлению (числится 12 человек) составили 97,7 млн рублей в год на каждого.
Официальный представитель ВЭБ. РФ подтвердил изменения оплаты труда. С сотрудниками заключаются новые трудовые договоры. Уровень зарплаты будет приведён к сопоставимой оплате в госбанках. Также вознаграждения привяжут к достижению ключевых показателей, устанавливаемых правительством.
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