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Партия пенсионеров призывает ликвидировать Пенсионный фонд

Экономика » Финансы

Партия пенсионеров предложила ликвидировать Пенсионный фонд, потому что это "лишнее звено в системе пенсионного обеспечения". По их мнению, пока российские пенсионеры сводят концы с концами, Пенсионный фонд тратит на собственное содержание более 100 млрд рублей в год.

Партия пенсионеров призывает ликвидировать Пенсионный фонд

В результате во многих регионах страны появились дворцы и помпезные здания, в которых не покладая рук трудятся работники Пенсионного фонда России (ПФР).

Также партия пенсионеров обратила внимание на такую вопиющую историю, как накопительные пенсии, которые просто не существуют для большинства россиян. С 2014 года формирование накопительной пенсии "заморожено". На тех же накоплениях, которые уже сформированы, наживаются управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Так, за 2020 год они заработали на управлении пенсионными накоплениями примерно 60 млрд рублей.

Ещё одной технологией отъёма пенсионных накоплений стало изъятие инвестиционного дохода при смене НПФ чаще, чем один раз в пять лет. За пять с небольшим лет у будущих пенсионеров изъяли более 110 млрд рублей.

Партия пенсионеров приводит в пример пенсионные фонды других стран, которые работают с накоплениями, получают прибыль и пускают её на выплаты гражданам. Но российский Пенсионный фонд работает иначе: он получает страховые выплаты, обнаруживает недостачу денег и обращается к государству за субсидиями, при этом ежегодно тратит на себя более 100 млрд рублей и обеспечивает частным компаниям заработок.

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Автор: Анастасия Гостищева
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