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Потанин поддержал решение ЦБ повысить ключевую ставку

Экономика » Правила игры » ЦБ

Российский предприниматель Владимир Потанин поддержал решение Центробанка повысить ключевую ставку. По его мнению, регулятор не "залез населению в карман", а отреагировал на угрозу инфляции.

Потанин поддержал решение ЦБ повысить ключевую ставку

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на пост Потанина в закрытой группе в Фейсбуке.

По мнению бизнесмена, до этого ЦБ позволял себе снижать ставку и сохранять её, но "пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен".

Действительно, решение Центробанка сделает кредиты более дорогими, но в основном это касается взаимоотношений бизнеса с банками. Что же касается граждан, то здесь регулятор защитил реальные доходы населения, поскольку в карман людей залезает инфляция.

Также Потанин заявил, что российские власти лучше справились со стимулированием экономики, чем регуляторы других стран, "которые ещё недавно учили нас монетарной политике". По данным бизнесмена, на поддержку российской экономики было выделено 4,5% ВВП, а она сократилась только на 3,1%. В других странах потрачено от 15% до 30%, а экономика упала на 6-11%.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 4,5%, назвав его атакой на доходы граждан и бизнеса.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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