Эксперт рассказал, как получить ипотеку под 0,9% годовых

Оптимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет 30%. Но при первоначальном взносе в 50% можно получить большую выгоду.

Об этом "Радио 1" рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, при наличии первоначального взноса в 50% от стоимости недвижимости вы можете оформить кредит по специальной программе "Субсидированная ипотека" со ставкой 0,9% годовых на срок до 10 лет. "Это очень хорошие условия", — считает эксперт.

В целом, по его словам, оптимальным первоначальным взносом считается 30% от стоимости жилья. Банки рассматривают заёмщика с таким взносом "более лояльно", "сумма кредита будет меньше, меньше ежемесячный платёж и меньше нагрузка".

Ракута также добавил, что решение Центробанка впервые с 2018 года повысить ключевую ставку может повлечь за собой "коррекцию ставок по ипотеке". Хотя, по его мнению, на ипотечные ставки больше повлияет окончание программы льготной ипотеки. После окончания программы наверняка ставки по ипотеке начнут расти. "Это повод для потребителя задуматься", — считает эксперт.