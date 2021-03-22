Россия увеличила экспорт мяса птицы почти на треть

В 2020 году экспорт мяса птицы из России вырос на 31%, до $427,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Центра агроаналитики при Минсельхозе.

В натуральном выражении объём экспорта составил 295 тысяч тонн.

Как заявил руководитель центра Дмитрий Авельцов на международном форуме "АГРО.PRO: птицеводство", на экспорт отправляется только 6% от всего производимого в стране мяса птицы, поэтому в этом году наращивание экспорта станет основным драйвером рынка. Увеличившийся спрос в мире и открытие новых рынков позволит расширить географию зарубежных поставок. Самыми перспективными он считает рынки Китая, США и Евросоюза. Малоизученными остаются Индонезия и Малайзия.

Главной проблемой отрасли Авельцов считает высокую зависимость от импортного племенного материала. Ежегодно в страну ввозится 7 млн суточных цыплят и 766 млн инкубационных яиц. Российские селекционеры разрабатывают гибрид мясных кур, который, возможно, заменит импортный материал.

Тем временем, объём производства мяса птицы за январь-февраль 2021 года сократился на 6,2%, растут цены на этот товар в магазинах. Но Авельцов считает, что внутренние потребности страны в мясе птицы полностью обеспечены.