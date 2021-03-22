Россияне за четыре дня купили туры с кешбэком на 1 млрд рублей

Продажи туристических путёвок за четыре дня действия третьего этапа программы поддержки превысили 1 млрд рублей. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно условиям программы, гражданам уже возвращено 200 млн рублей.

Лидерами среди направлений для путешествий стали Краснодарский край, Крым и Московская область. Также в десятку попали Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

Покупки, по словам Догузовой, распределяются практически равномерно по времени.

Глава Ростуризма также отметила, что спрос уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза. Она связывает это с улучшением эпидемиологической ситуации, ростом узнаваемости и доверия к программе. Отдельные граждане пользуются кешбэком уже в третий раз.

Напомним, новый этап программы стартовал 18 марта 2021 года. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года. Условия остались прежними. Правительство выделило на третий этап программы 2 млрд рублей.