Таксисты столкнулись с невозможностью приобрести ОСАГО

Депутат Госдумы Александр Старовойтов обратился в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить страховщиков такси. По его данным, таксопарки и водители не могут дистанционно приобрести полис ОСАГО.

Во время оформления ОСАГО в коммерческих целях сайты страховых компаний выдают всевозможные сбои при вводе данных, сообщают "Известия". Когда заявитель хочет застраховать автомобиль в личных целях, то никаких проблем не возникает.

В обращении депутат не называет конкретные компании, работу которых нужно проверить. Но в обоих запросах имеется ссылка на видео, где продемонстрированы проблемы с покупкой e-ОСАГО на сайтах "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования", а также страхового агентства "Элемент" и сервиса Sravni. ru. По словам Старовойтова, компании, фигурирующие в видео, — далеко не единственные, на чьих сайтах возникают проблемы.

Таксопарки утверждают, что сталкиваются с проблемами и при оформлении бумажных полисов ОСАГО. Так, по словам исполнительного директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олега Бекетова, страховые компании не отказывают напрямую, но предъявляют трудновыполнимые требования. В частности, они назначают 30-дневный срок рассмотрения заявлений, что равносильно банкротству, или отправляют подавать заявление в другой город с обязательством перегнать туда автомобиль для осмотра.

С теми или иными проблемами сталкивались "Единая служба такси", "Логистик Транссервис", "Такси 71", такси "2000", "Любимое такси", а также несколько десятков индивидуальных предпринимателей.