45% молочных продуктов в магазинах просрочены

По результатам проверки 45% молочных товаров в российских магазинах оказались просроченными. Об этом говорится в исследовании "Общественной потребительской инициативы".

Организация проверила 270 магазинов ведущих федеральных и региональных сетей, сообщают "Известия". Проверка проведена в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодара, Ставрополя и некоторых других крупных населенных пунктов. Исследование проводилось с января по март 2021 года.

Лидерами по просрочке стали самые популярные у потребителей продукты: кефир, йогурт, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, по итогам проверок 2020 года только 4,69% проб молочной продукции не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, а 3,6% — требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Совет Федерации признаёт наличие проблемы продажи просроченных продуктов. По мнению сенаторов, она будет решена после введения маркировки. Только бизнесмены утверждают, что маркировка приведёт к росту цен: самые дешёвые молочные товары подорожают на 55%.