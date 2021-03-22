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III Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд состоялся на "Розе Хутор"

Экономика

С 19 по 21 марта на курорте "Роза Хутор" прошел ставший уже традиционным Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд. В качестве его организатора выступил Торговый отдел Посольства Австрии в России. В программе были предусмотрены различные деловые и неформальные мероприятия, в том числе и увлекательное соревнование по скоростному спуску.

III Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд состоялся на "Розе Хутор"

Основная цель уикенда — общение, обмен опытом, развитие партнерских взаимоотношений. Для участия в нем на курорт прибыли Торговый представитель Посольства Австрии в РФ Рудольф Лукавски и Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, всего было зарегистрировано более 60 гостей из Альпийской республики.

Как сказал г-н Лукавски: "Австрийское бизнес-сообщество приезжает на "Розу Хутор" уже в третий раз и нам очень интересно наблюдать как здесь все развивается, как год от года сервис становится лучше. Я считаю, что горные курорты Сочи могут смело конкурировать с европейскими. Они очень привлекательны, с учетом качества и разнообразия трасс".

Австрийский горнолыжный уикенд продолжил программу развития международных связей курорта, который имеет соглашение о сотрудничестве в том числе и со знаменитым австрийским Китцбюэлем.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "До 2020 года мы отмечали устойчивый рост количества иностранных гостей. Так, например, в 2019 году курорт посетили более 14 тысяч человек, что на 12% выше показателей 2018 года и более чем на 70% — 2017 года. В основном это были туристы из Израиля, Казахстана, Германии, стран Ближнего и Среднего Востока, Балтии, США и Австрии. Однако, пандемия Сovid 19 внесла свои коррективы, и число отдыхающих на "Розе Хутор" иностранных граждан по понятным причинам снизилось. Тем не менее, сейчас мы ежемесячно принимаем от 300 до 600 гостей из других стран, которые живут и работают в России. С июля 2020 года и до настоящего времени в гостиницах "Розы Хутор" чаще всего останавливаются представители Франции, Великобритании, Германии и США".

Подобная статистика демонстрирует высокую узнаваемость бренда курорта в данной целевой аудитории, что говорит о правильных каналах стратегических коммуникаций по информированию иностранных гостей о ключевых конкурентных преимуществах курорта, среди которых, конечно, и Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд.

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Автор: Ольга Лазарева
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